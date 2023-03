Motocross, GP Sardegna 2023: i risultati delle qualifiche in MXGP e MX2. Adamo e Guadagnini in top10 (Di sabato 25 marzo 2023) Il weekend del Gran Premio della Sardegna 2023 si è aperto quest’oggi sulla sabbia di Riola Sardo con lo svolgimento delle varie prove cronometrate e soprattutto delle manche di qualifica per le classi MXGP e MX2, che hanno messo in palio i primi punti iridati del secondo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Partiamo dalla categoria regina, la 450, in cui Jorge Prado si è confermato un ottimo interprete della run breve (20 minuti+2 giri) aggiudicandosi l’holeshot con la GasGas e difendendo la prima posizione fino alla bandiera a scacchi con un margine risicato nei confronti della Yamaha di Glenn Coldenhoff e della KTM di Jeffrey Herlings, 2° e 3° classificato. Nona piazza a 33? dalla vetta per il migliore degli italiani, Mattia Guadagnini, con una discreta ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Il weekend del Gran Premio dellasi è aperto quest’oggi sulla sabbia di Riola Sardo con lo svolgimentovarie prove cronometrate e soprattuttomanche di qualifica per le classie MX2, che hanno messo in palio i primi punti iridati del secondo appuntamento stagionale del Mondiale. Partiamo dalla categoria regina, la 450, in cui Jorge Prado si è confermato un ottimo interprete della run breve (20 minuti+2 giri) aggiudicandosi l’holeshot con la GasGas e difendendo la prima posizione fino alla bandiera a scacchi con un margine risicato nei confronti della Yamaha di Glenn Coldenhoff e della KTM di Jeffrey Herlings, 2° e 3° classificato. Nona piazza a 33? dalla vetta per il migliore degli italiani, Mattia, con una discreta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Motocross, GP Sardegna 2023: i risultati delle qualifiche in MXGP e MX2. Adamo e Guadagnini in top10 - - UnicaRadio : Evento sportivo di portata mondiale in Sardegna, questo weekend - CentotrentunoC : #Motocross ?? Si stanno per accendere i motori al Crossodromo Le Dune per il #Sardegna GP organizzato dal Motoclub… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Mondiale motocross a Riola Sardo: campioni in pista. Ecco orari e informazioni utili - Leggi t… - RideDriveLive : Seconda tappa del #Campionato #MXGP 2023 sabato 25 e domenica 26 marzo. Dove potrete guardarle, orari e informazion… -