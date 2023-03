Migranti, Piantedosi in Tunisia insieme alla Commissaria Ue: “Un cambio di passo merito di Meloni” (Di sabato 25 marzo 2023) Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si recherà in Tunisia insieme alla Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro. Un paio di giorni fa era stata Johansson, a margine del Consiglio europeo, a parlare di un prossimo viaggio nel Paese “insieme a un ministro italiano” per discutere dell’immigrazione clandestina. Già in quella occasione si era ipotizzato che potesse trattarsi del titolare del Viminale. Piantedosi: “Il problema principale è in Tunisia. Ci andrò con la Commissaria Ue” “Il problema principale è con la Tunisia. La difficoltà però è che in quel Paese, per situazioni interne, spesso cambiano gli interlocutori. Io ci sono già stato, ma ora dovrò ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) Il ministro dell’Interno, Matteo, si recherà ineuropea per gli Affari interni, Ylva Johansson. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro. Un paio di giorni fa era stata Johansson, a margine del Consiglio europeo, a parlare di un prossimo viaggio nel Paese “a un ministro italiano” per discutere dell’immigrazione clandestina. Già in quella occasione si era ipotizzato che potesse trattarsi del titolare del Viminale.: “Il problema principale è in. Ci andrò con laUe” “Il problema principale è con la. La difficoltà però è che in quel Paese, per situazioni interne, spesso cambiano gli interlocutori. Io ci sono già stato, ma ora dovrò ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LilianaArmato : RT @andreapurgatori: Non ce la fa. Non ce la fa. #Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. #Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione pub… - Luce51661600 : RT @GoffredoB: #ecco, era da qualche giorno che mancava un'esternazione del signor ministro. Ora il #pullfactor è l' #opinionepubblica, toc… - SaraRisini : RT @andreapurgatori: Non ce la fa. Non ce la fa. #Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. #Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione pub… - Rom_Lisa : RT @andreapurgatori: Non ce la fa. Non ce la fa. #Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. #Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione pub… - giannacereda : RT @andreapurgatori: Non ce la fa. Non ce la fa. #Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. #Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione pub… -