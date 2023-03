E3 Saxo Classic | Van Aert trionfa | “Vittoria in un momento difficile”

(Di sabato 25 marzo 2023) Bellada parte di Wout Vanalla E3. Il campione belga ha sostanzialmente regolato tutti sul traguardo, mettendosi alle spalle gli altri due favoriti di giornata come Van der Poel e Pogacar. Van, beffato più volte nelle scorse settimane, così come alla Milano-Sanremo, ha finalmente potuto alzare le braccia e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato43676072 : Perché quando succede qualcosa, siete sempre voi tre? ?? Pogacar, Van der Poel e Van Aert vanno a segno dopo l'Oude… - infoitsport : E3 Saxo Classic - Pogacar è un martello! Tenta la fuga anche sul Vecchio Kwaremont - infoitsport : E3 Saxo CLASSIC 2023, RISULTATI E CLASSIFICA: ordine di arrivo, vince un super Van Aert - infoitsport : E3 Saxo Classic - Van Aert serve il bis ad Harelbeke! Beffati in volata Van der Poel e Pogacar - infoitsport : E3 Saxo Classic 2023, Matej Mohoric: 'Davanti c'erano i tre più forti, ma sono fiducioso sul podio al Fiandre' -

Grave incidente durante la E3di Harelbeke, in Belgio: mentre la corsa transitava sull'Oude Kwaremont la moto di un fotografo che precedeva i corridori è scivolata sul pavé umido ed è finita a bordo carreggiata, ...Wout Van Aert ha vinto il Gp E3, 204 km con partenza e arrivo ad Harelbeke tra Muri e pavé che può essere considerato come il Piccolo Fiandre (in programma domenica 2 aprile). Una corsa spettacolare che si è infiammata ...Wout Van Aert conquista la E32023: ecco i risultati, la classifica e la top - 10 per quanto riguarda l'ordine di arrivo della classica di Harelbeke . A vincere la storica corsa fiamminga, giunta all'edizione numero ...

E3 Saxo Classic 2023, Valentin Madouas: "La corsa che mi serviva. Abbiamo tutti in testa il Fiandre" SpazioCiclismo

Vittoria importante di Wout Van Aert nella E3 Saxo Classic di oggi: le parole del campione belga giunto primo sul traguardo.Leggi tutto Storica Italia ai quarti delle World Baseball Classic, Mike ...(SpazioCiclismo) Se ne è parlato anche su altri giornali Il fiammingo oggi ha conquistato il suo secondo successo alla E3 Saxo Classic, dopo quello dello scorso anno: il finale è stato straordinario e ...