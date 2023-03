Chi è il migliore attaccante della Juve? I dati sono dalla sua parte (Di sabato 25 marzo 2023) La Juventus ha in Kean, Milik e Vlahovic tre grandi attaccanti, ma chi di essi è il miglior finalizzatore della squadra bianconera? La Juventus sta vivendo una stagione migliore in difesa che in attacco, con le critiche nei confronti del reparto offensivo che non mancano. Moise Kean è considerata la terza scelta alle spalle di Vlahovic e Milik, ma solo pochi si sono accorti di un dato molto positivo. L’attaccante cresciuto nel settore giovanile di Madama infatti ha segnato cinque reti in questo campionato di Serie A, ma ha giocato solamente nove partite da titolare. In gara in corso è entrato in altre 14 occasioni e il suo minutaggio è minimo. Milik Kean Vlahovic (Fonte: LaPresse)sono solo 36 i minuti di media scesi in campo durante ogni partita, per questo motivo i ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 marzo 2023) Lantus ha in Kean, Milik e Vlahovic tre grandi attaccanti, ma chi di essi è il miglior finalizzatoresquadra bianconera? Lantus sta vivendo una stagionein difesa che in attacco, con le critiche nei confronti del reparto offensivo che non mancano. Moise Kean è considerata la terza scelta alle spalle di Vlahovic e Milik, ma solo pochi siaccorti di un dato molto positivo. L’cresciuto nel settore giovanile di Madama infatti ha segnato cinque reti in questo campionato di Serie A, ma ha giocato solamente nove partite da titolare. In gara in corso è entrato in altre 14 occasioni e il suo minutaggio è minimo. Milik Kean Vlahovic (Fonte: LaPresse)solo 36 i minuti di media scesi in campo durante ogni partita, per questo motivo i ...

