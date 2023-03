Bonaccini a Schlein: “L’unità del Pd dipende da entrambi” (Di sabato 25 marzo 2023) ROMA – “Dopo il positivo passaggio dell’assemblea nazionale del 12 sarebbe assolutamente auspicabile che anche i prossimi passaggi si svolgessero in un clima di unità e collaborazione. E’ quello che si aspetta la nostra gente ed è un elemento che fa bene all’immagine del Pd, finalmente in campo. Il fatto che si torni a discutere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bonaccini si candida alla segreteria del Pd La ricetta di Bonaccini: “Ripulire il Pd, creare una scuola che trasmetta etica” Letta rivendica l’orgoglio Pd per stoppare “opa ostile” Primarie Pd, ci siamo: è sfida Bonaccini-Schlein Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd Elly Schlein nuova segretaria Pd: ecco cosa pensa del ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 marzo 2023) ROMA – “Dopo il positivo passaggio dell’assemblea nazionale del 12 sarebbe assolutamente auspicabile che anche i prossimi passaggi si svolgessero in un clima di unità e collaborazione. E’ quello che si aspetta la nostra gente ed è un elemento che fa bene all’immagine del Pd, finalmente in campo. Il fatto che si torni a discutere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:si candida alla segreteria del Pd La ricetta di: “Ripulire il Pd, creare una scuola che trasmetta etica” Letta rivendica l’orgoglio Pd per stoppare “opa ostile” Primarie Pd, ci siamo: è sfidaEllyè la nuova segretaria del Pd Ellynuova segretaria Pd: ecco cosa pensa del ...

