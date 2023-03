Volley, Champions League femminile 2023: Conegliano vince 3-2 ma è il Fenerbahce ad andare in semifinale (Di venerdì 24 marzo 2023) Si ferma nei quarti di finale il cammino dell’‘A. Carraro Imoco Conegliano nella Cev Champions League femminile 2022/2023 di Volley. Al Palaverde di Villorba di Treviso le ragazze di Santarelli erano chiamate ad un’impresa dopo la netta sconfitta della gara d’andata, ovvero vincere 3-0 o 3-1 e poi giocarsela al golden set, invece la compagine turca ha messo sin dall’inizio le cose in chiaro. Due set quasi a senso unico per Ana Cristina – protagonista assoluta con 29 punti – e compagne. Poi, a qualificazione svanita sul 2-0, Conegliano è riuscita nella rimonta davanti al proprio pubblico. Ma in semifinale ci va il Fenerbahce. TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? TUTTI I ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Si ferma nei quarti di finale il cammino dell’‘A. Carraro Imoconella Cev2022/di. Al Palaverde di Villorba di Treviso le ragazze di Santarelli erano chiamate ad un’impresa dopo la netta sconfitta della gara d’andata, ovverore 3-0 o 3-1 e poi giocarsela al golden set, invece la compagine turca ha messo sin dall’inizio le cose in chiaro. Due set quasi a senso unico per Ana Cristina – protagonista assoluta con 29 punti – e compagne. Poi, a qualificazione svanita sul 2-0,è riuscita nella rimonta davanti al proprio pubblico. Ma inci va il. TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? TUTTI I ...

