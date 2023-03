Kane recordman | ' Un momento magico | una grande notte'

(Di venerdì 24 marzo 2023) "Vuol dire tutto per me. Ero così entusiasta alla sola idea di rimettermi la maglia dell'Inghilterra e tornare in campo per iniziare la corsa al prossimo Europeo". Così Harrydopo il 2 - 1 di ...

"Vuol dire tutto per me. Ero così entusiasta alla sola idea di rimettermi la maglia dell'Inghilterra e tornare in campo per iniziare la corsa al prossimo Europeo". Così Harry dopo il 2 - 1 di Napoli, con il gol che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore nella storia dell'Inghilterra con 54 gol, uno in più di Wayne Rooney. Poi Bobby Charlton con 49, Gary...

Almeno parzialmente riscatta l'errore decisivo su rigore nella finale di Wembley. (Dall'85' James s.v.). Kane 7,5 - Si smarca sul secondo palo nei calci d'angolo: sia nell'azione che sblocca il ..."Non abbiamo bisogno di una prova di autofiducia. Il passato di questa nazionale lo conosciamo ma sappiamo che non conta niente per domani, serve l'umiltà per lavorare molto bene e vincere". (ANSA) ...