Torneo di Viareggio 2023 | girone 6 | rimonta show della Sampdoria sul Grosseto | vince l’Arezzo

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 marzo 2023) Pomeriggio da batticuore in compagnia del6 del gruppo B aldi. Dopo la vittoria dell’esordio, a Bogliascosi sfidavano per fare un balzo in avanti in chiave qualificazione agli ottavi. Ed è una partita davvero scoppiettante, che si apre al pronti-via con il vantaggio dei toscani, che puniscono i doriani molto disattenti grazie alla punizione di Riccardo Moscatelli dopo appena un minuto. Alla mezzora, Battistoni firma il raddoppio in inserimento, poi l’episodio che decide tutto: manca ormai una manciata di secondi all’intervallo, ma Leonardi di testa riapre tutto. Nella ripresa i blucerchiati non sembrano riuscire a sfondare più di tanto, all’improvviso però ancora Leonardi trova la rete del momentaneo pareggio. E’ tripudio doriano, ...