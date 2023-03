Stadio Milano: A.Fontana incontra Cardinale, 'preso visione progetto a 'La Maura'' (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "Gerry Cardinale mi ha presentato il progetto del nuovo Stadio che vorrebbe realizzare nell'area 'La Maura' a Milano. Un incontro cordiale e positivo, che mi ha fatto comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l'incontro avuto nel pomeriggio in Regione con il patron di RedBird, Gerry Cardinale e l'ad del Milan, Giorgio Furlani. Il governatore lombardo ha poi accompagnato Cardinale anche sul terrazzo 'più alto di Milano' al 38esimo piano di Palazzo Lombardia: "Nel mostrargli San Siro -conclude Fontana- da grande tifoso rossonero, ho dato appuntamento a Cardinale per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023), 23 mar. (Adnkronos) - "Gerrymi ha presentato ildel nuovoche vorrebbe realizzare nell'area 'La' a. Un incontro cordiale e positivo, che mi ha fatto comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, commenta l'incontro avuto nel pomeriggio in Regione con il patron di RedBird, Gerrye l'ad del Milan, Giorgio Furlani. Il governatore lombardo ha poi accompagnatoanche sul terrazzo 'più alto di' al 38esimo piano di Palazzo Lombardia: "Nel mostrargli San Siro -conclude- da grande tifoso rossonero, ho dato appuntamento aper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Attilio #Fontana: 'Oggi #Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #Milan che vorrebbe realizz… - marifcinter : UFFICIALE FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, provenienti da… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale è atteso in settimana a Milano: nuovi incontri per lo stadio, sempre più una priorità. Quattro are… - TV7Benevento : Stadio Milano: A.Fontana incontra Cardinale, 'preso visione progetto a 'La Maura'' - - MichelePriore : RT @FeliceRaimondo: Fontana: 'Oggi Gerry Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #milan che vorrebbe realizzare nell… -