Quando il Napoli vincerà lo scudetto (Di giovedì 23 marzo 2023) . Mancano 5 vittorie per il terzo titolo, l’obiettivo sarebbe alla 32esima giornata contro la Salernitana e una settimana prima ci sarebbe la sfida in casa della Juventus. Con la sosta delle Nazionali e la vittoria nell’ultimo turno per 4 a 0 in casa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) . Mancano 5 vittorie per il terzo titolo, l’obiettivo sarebbe alla 32esima giornata contro la Salernitana e una settimana prima ci sarebbe la sfida in casa della Juventus. Con la sosta delle Nazionali e la vittoria nell’ultimo turno per 4 a 0 in casa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla… - pisto_gol : Succede raramente nel nostro campionato di vedere una squadra dominante in tutto, sul piano tattico, tecnico e fisi… - Giorgiolaporta : Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché gua… - rep_napoli : Napoli, il ventenne omicida di Mergellina: 'Mio padre pugnalò mamma quando era incinta di me' [di Conchita Sannino]… - CassolaSilvia : @diddl_82 Anch'io lo preferisco con i capelli corti..ma non mi dispiace neanche una via di mezzo..riccio alla Demi… -