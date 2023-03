Provedel: «Lazio, svolta arrivata tempo fa! Preso vantaggio sulle rivali» (Di giovedì 23 marzo 2023) Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex estremo difensore dello Spezia commenta la lotta ad un posto per la prossima Champions League in Serie A LOTTA – Queste le parole di Provedel: «Derby partita della svolta? No, la svolta è arrivata tempo fa con un cambio di marcia. I risultati sono una conseguenza, purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti in tutte le competizioni, siamo in gioco in campionato per un miglior piazzamento. Ultimamente abbiamo raccolto i punti che pensiamo di meritare, le nostre concorrenti non hanno fatto altrettanto. Siamo riusciti a pendere vantaggio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Ivan, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex estremo difensore dello Spezia commenta la lotta ad un posto per la prossima Champions League in Serie A LOTTA – Queste le parole di: «Derby partita della? No, lafa con un cambio di marcia. I risultati sono una conseguenza, purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti in tutte le competizioni, siamo in gioco in campionato per un miglior piazzamento. Ultimamente abbiamo raccolto i punti che pensiamo di meritare, le nostre concorrenti non hanno fatto altrettanto. Siamo riusciti a pendere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

