Perché Biden e Zelensky non sottovalutano la svolta diplomatica della Cina (Di giovedì 23 marzo 2023) È evidente che il piano di pace per il conflitto ucraino proposto dalla Cina non farà strada Perché in realtà fa solo il gioco della Russia e infatti è subito stato rifiuto da Washington. Ma la notizia del pronto e acceso interesse di Volodymyr Zelensky a incontrare comunque e rapidamente XI Jinping ribadisce una novità a dir poco sconvolgente nelle relazioni internazionali: una nuova superpotenza, la Cina appunto, intende e sa giocare un ruolo determinante di mediazione diplomatica nelle crisi mondiali. Finisce dunque l’era ventennale nella quale la diplomazia di Pechino si è impegnata solo e unicamente in un intensissima tessitura di relazioni bilaterali in Asia, Africa e America Latina a proiezione della propria potenza (culminata nella Belt and Road Initiative) e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 marzo 2023) È evidente che il piano di pace per il conflitto ucraino proposto dallanon farà stradain realtà fa solo il giocoRussia e infatti è subito stato rifiuto da Washington. Ma la notizia del pronto e acceso interesse di Volodymyra incontrare comunque e rapidamente XI Jinping ribadisce una novità a dir poco sconvolgente nelle relazioni internazionali: una nuova superpotenza, laappunto, intende e sa giocare un ruolo determinante di mediazionenelle crisi mondiali. Finisce dunque l’era ventennale nella quale la diplomazia di Pechino si è impegnata solo e unicamente in un intensissima tessitura di relazioni bilaterali in Asia, Africa e America Latina a proiezionepropria potenza (culminata nella Belt and Road Initiative) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Travaglio: “Arresto di Putin? Zelensky e Biden esultano ma non riconoscono la Corte penale dell’Aja perché temono d… - c_briguglio : @Tommasinoc la destra italiana, guarda un po’, guida il governo ed é in linea con l’amministrazione Biden pare, per… - IrisBlue2021 : @ziababba65 @Ivan88067562 @La_manina__ In queste riviste ci sei un anno e poi sparisci nel nulla come una meteora C… - frankfranfranco : RT @World24New: Gnooooooooooooooooo Chissà perché non ne sono affatto sorpresa. Questi politicanti venderebbero i loro figli per una pacca… - CapitanBuggy : RT @World24New: Gnooooooooooooooooo Chissà perché non ne sono affatto sorpresa. Questi politicanti venderebbero i loro figli per una pacca… -