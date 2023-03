Navalny | recensione | il documentario premio Oscar 2023 sul maggior oppositore politico di Putin

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ladi, ildel regista canadese Daniel Roher che racconta il tentato assassinio e il ritorno in Russia di Alexei, il principaleal regime di VladimirTorna nelle sale, dopo essere uscito già a maggio dello scorso anno,del regista canadese Daniel Roher, che dopo essersi già aggiudicato Bafta e Critics’ Choice Award al miglioraggiunge al suo palmares l’vinto due settimane fa. Una pellicola che non fa sconti al potere, dura e tenera allo stesso tempo, e che ridicolizza in toto il regime sanguinario di Vladimire dei suoi collaboratori più fedeli. Persona non ...

Un documentario sul leader dell’opposizione russa Alexei Navalny che si trasforma in spy story. Premiato con l'Oscar.Ha trionfato alla Notte degli Oscar e ora torna anche nelle sale italiane Navalny l'avvincente documentario di Daniel Roher che si segue come un thriller. Tutti i dettagli.