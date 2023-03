Napoli | Elmas | «Kim è un grande uomo dal carattere giusto | è impressionante»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Eljif, centrocampista del, ha parlato a DAZN del momento degli azzurri e di Luciano Spalletti. Le dichiarazioni Eljif, centrocampista del, ha parlato a DAZN. SORPRESE – «Chi mi ha stupito di più? Kim, è uncol, è. Ma lo sono tutti, come Lobotka, Kvaratskhelia, ce ne sono tanti. Anguissa, Di Lorenzo, Mario Rui. Se inizio non finisco più. Quest’anno sono tutti davvero tanta roba. Il nostro condottiero? Spalletti e poi Di Lorenzo». SPALLETTI – «Per primo ha creato un buon gruppo, ci ha fatto giocare più di squadra, come crescere più velocemente. Ci divertiamo, quando fai questo calcio ti diverti tantissimo. Sono tutti grandi calciatori, non solo 11, ma tutti, ...

