L’Olio Campania è Igp L’assessore Caputo | Settore in forte espansione | ora rilanciamo la filiera

"Il riconoscimento dell'Igp per L'Olio di Oliva Campania rappresenta uno straordinario risultato per il Settore agroalimentare della nostra regione. L'ennesima affermazione per un prodotto di eccezionale qualità che da oggi viene iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette". Ad affermarlo è Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania "Il Settore olivicolo in Campania è in forte espansione e rappresenta già circa il 10% della produzione italiana – aggiunge -. Con il riconoscimento Igp Campania prende il via un progetto di ristrutturazione del Settore e di rafforzamento della filiera che deve partire dalle ...

