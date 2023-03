LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tappa breve ma molto movimentata (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali! Quella di oggi, con partenza e arrivo a Forlì, è la frazione più breve della cinque giorni di corsa, ma nonostante i nemmeno 140 chilometri si prospetta un altro arrivo tra pochi elementi nel velodromo intitolato a Glauco Servadei. Gara che inizia subito con il naso all’insù, salendo verso Rocca delle Caminate. Non ci sono delle pendenze troppo pericolose, c’è un tratto nel finale attorno al 10%, ma dovrebbe perlopiù servire a lanciare la fuga di giornata. Discesa e si entra nel circuito che caratterizzerà la corsa, quello di Monte Cavallo, strutturato su un anello di 27,7 ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella terzadellaInternazionale Coppi&Bartali! Quella di, con partenza e arrivo a Forlì, è la frazione piùdella cinque giorni di corsa, ma nonostante i nemmeno 140 chilometri si prospetta un altro arrivo tra pochi elementi nel velodromo intitolato a Glauco Servadei. Gara che inizia subito con il naso all’insù, salendo verso Rocca delle Caminate. Non ci sono delle pendenze troppo pericolose, c’è un tratto nel finale attorno al 10%, ma dovrebbe perlopiù servire a lanciare la fuga di giornata. Discesa e si entra nel circuito che caratterizzerà la corsa, quello di Monte Cavallo, strutturato su un anello di 27,7 ...

