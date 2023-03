Landini: “È il momento di scendere in piazza” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Come Cgil pensiamo che di fronte alle politiche del governo e a provvedimenti che vanno nella direzione sbagliata ci sia bisogno di mettere in campo iniziative di mobilitazione”. È quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Per il segretario generale della Cgil Landini le politiche del Governo vanno nella direzione sbagliata ed è giunto il momento di mobilitarsi “Mi auguro ci siano le condizioni – ha detto il numero uno della Cgil – di poter definire un percorso di iniziative che parte dal discutere con le persone, ma è anche il momento di scendere in piazza e dare il senso di come la maggioranza del Paese chieda un cambiamento reale delle politiche economiche e sociali, per una primavera di diritti e lavoro”. “Questo vuol dire sicuramente fare delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) “Come Cgil pensiamo che di fronte alle politiche del governo e a provvedimenti che vanno nella direzione sbagliata ci sia bisogno di mettere in campo iniziative di mobilitazione”. È quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio. Per il segretario generale della Cgille politiche del Governo vanno nella direzione sbagliata ed è giunto ildi mobilitarsi “Mi auguro ci siano le condizioni – ha detto il numero uno della Cgil – di poter definire un percorso di iniziative che parte dal discutere con le persone, ma è anche ildiine dare il senso di come la maggioranza del Paese chieda un cambiamento reale delle politiche economiche e sociali, per una primavera di diritti e lavoro”. “Questo vuol dire sicuramente fare delle ...

Landini, 'è il momento di scendere in piazza'

Maurizio Landini: "Mi auguro ci siano le condizioni stasera di poter definire un percorso di iniziative che parte dal discutere con le persone, ma è anche il momento di scendere in piazza e dare il senso di come la maggioranza del Paese chieda un cambiamento reale delle politiche economiche e sociali".

Vi racconto chi sono i tifosi italiani del partito russo. Parla Cicchitto

Ma c'è anche chi, influenzato da Landini, vorrebbe passare subito alla posizione pacifista.

A colloquio con Claudio Treves sul congresso della Cgil

In che momento siamo, da questo punto di vista? La Cgil, secondo te, deve avere una funzione più attuale? Sul rapporto della Cgil con la sinistra al tempo di Landini.

Landini: "È il momento di scendere in piazza"

Per il segretario generale della Cgil Landini le politiche del Governo vanno nella direzione sbagliata ed è giunto il momento di mobilitarsi. "Come Cgil pensiamo che di fronte alle politiche del governo e a provvedimenti che vanno nella direzione sbagliata ci sia bisogno di mettere in campo iniziative di mobilitazione".

Landini: ''Come Cgil è il momento di scendere in piazza''

Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Mi auguro ci siano le condizioni di poter definire con Cisl e Uil un percorso di iniziative che parte dal discutere con le persone".