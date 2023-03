La Nato si prepara a una “guerra di logoramento” (Di giovedì 23 marzo 2023) Anche la Nato si prepara per un conflitto a lungo termine alle porte dell’Europa. Con la resistenza di Bakhmut, dove il gruppo mercenario Wagner non riesce a sfondare le linee ucraine nella città, è lo stesso segretario dell’alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ad aver ammesso che la guerra tra Kiev e Mosca durerà ancora per molto tempo. Anzi, l’Occidente dovrà tenersi pronto per assistere ad una vera e propria guerra di logoramento. Dopo l’invio dei proiettili all’uranio impoverito dal Regno Unito all’Ucraina (e già usati dalla Russia), oggi è stato il turno della Slovacchia, che ha deciso di fornire a Zelensky tredici nuovi caccia Mig-29, mentre proseguono le accelerazioni americane relative all’invio dei tank Abrams. Qualche settimana fa, i carri armati sono stati oggetto di forti discussioni con ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 marzo 2023) Anche lasiper un conflitto a lungo termine alle porte dell’Europa. Con la resistenza di Bakhmut, dove il gruppo mercenario Wagner non riesce a sfondare le linee ucraine nella città, è lo stesso segretario dell’alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ad aver ammesso che latra Kiev e Mosca durerà ancora per molto tempo. Anzi, l’Occidente dovrà tenersi pronto per assistere ad una vera e propriadi. Dopo l’invio dei proiettili all’uranio impoverito dal Regno Unito all’Ucraina (e già usati dalla Russia), oggi è stato il turno della Slovacchia, che ha deciso di fornire a Zelensky tredici nuovi caccia Mig-29, mentre proseguono le accelerazioni americane relative all’invio dei tank Abrams. Qualche settimana fa, i carri armati sono stati oggetto di forti discussioni con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... in3dmu : NATO per uccidere ?? NATO chiede immunità per uranio impoverito e si prepara a usarlo in Ucraina - SampieriFranco2 : La NATO si prepara a invadere la Russia - Colonnello Matviychuk. - sunrisesrose : RT @maurizioacerbo: La NATO chiede immunità per l’uranio impoverito e si prepara a usarlo in Ucraina - sempregilda : RT @maurizioacerbo: La NATO chiede immunità per l’uranio impoverito e si prepara a usarlo in Ucraina - costruiamoUpTo : RT @maurizioacerbo: PRC-SE: la NATO chiede immunità per l’uranio impoverito e si prepara a usarlo in Ucraina -