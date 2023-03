La Francia ribolle. 800mila in piazza contro Macron (Di giovedì 23 marzo 2023) Disordini in tutto il Paese, dove più di mezzo milione di persone stanno manifestando contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Licei occupati e scontri tra la polizia e i black bloc a Parigi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Disordini in tutto il Paese, dove più di mezzo milione di persone stanno manifestandola riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel. Licei occupati e scontri tra la polizia e i black bloc a Parigi

Per il presidente comincia una Via Crucis E per la Francia è l'inizio di un nuovo terremoto politico e sociale dopo la rivolta dei gilet ... La piazza ribolle e la rabbia non accenna a placarsi in strada, dove i francesi si riversano ... Meloni contro Macron per l'esclusione dal summit di Parigi. Poi vede Zelensky: sostegno all'Ucraina ... "Da otto anni Francia e Germania hanno un ruolo particolare sulla questione". L'incidente ... La pentola ribolle da almeno tre mesi, dal caso della Ocean Viking e dagli scontri sulla gestione dei ... La Francia scende in piazza per il nono giorno di mobilitazione contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. A Parigi, epicentro della protesta contro il capo dell'Eliseo, ... Francia, esplode la rabbia contro riforma pensioni Sono 234 le persone arrestate ieri sera a Parigi, nel corso di manifestazioni spontanee contro la riforma delle pensioni iniziate dopo l'annuncio dell'esito del voto all'Assemblea Nazionale, con la sf ...