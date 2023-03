Incontrava Matteo Messina Denaro alla Coop di Campobello | sospesa dall’insegnamento Laura Bonafede

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023)fino a tutta la durata del procedimento penale., figlia dello storico boss del mandamento didi Mazara, Leonardo, in rapporti confino a pochi giorni prima dell’arresto, non potrà più insegnare. Almeno non fino a quando la sua posizione giudiziaria non sarà definita. Dalle indagini del Ros dei carabinieri, coordinate dprocura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia, emerge, infatti, il coinvolgimento dell’insegnante: un video ritrae la donna mentre incontra il capo mafia di fronte al reparto di salumeria delladidi Mazara, incontro che dalle lettere ritrovate dagli inquirenti (e ...