Gf Vip 7 | Giaele De Donà sorprende rivelando il nome di chi vorrebbe vincesse il programma

Terza finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha sorpreso tutti rivelando chi vorrebbe vincesse il reality show. Ecco le sue parole riportate da Biccy.it: Se a me venissero a dire chi volessi che vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sono tanto amica loro. Direi Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante adesso. In più ti sei speso tantissimo in questo programma, hai dato tutto te stesso. Hai fatto un altro reality e ad un passo dalla finale ti sei dovuto ritirare, quindi sarebbe bello tu vincessi. Non perché agli altri voglio meno bene o se la meritano meno. Ma per l'aspetto economico, che mi dispiace dico che vorrei te come vincitore.

