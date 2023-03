Federal Reserve avvia una stretta: dopo il caso Svb vanno rafforzate le regole (Di giovedì 23 marzo 2023) dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e di altre banche negli Usa "è chiaro che dobbiamo rafforzare la vigilanza e le regole". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jay Powell nella conferenza stampa al termine del Fomc, il direttorio sulla politica monetaria in cui inevitabilmente buona parte delle domande riguardavano la tempesta che si è scatenata dopo il caso Svb. "La domanda che ci siamo posti tutti in questa prima settimana è: come è potuto succedere?", ha detto, ribadendo che la Fed ha avviato una revisione approfondita sulla attività di vigilanza condotta su Svb. "La vigilanza c'era. Eppure è accaduto - ha detto -. Il management Svb ha fallito gravemente. Non si sono messi a riparo dal rischio. Sappiamo che la banca ha assistito a un bank ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 marzo 2023)il fallimento della Silicon Valley Bank e di altre banche negli Usa "è chiaro che dobbiamo rafforzare la vigilanza e le". Lo ha affermato il presidente della, Jay Powell nella conferenza stampa al termine del Fomc, il direttorio sulla politica monetaria in cui inevitabilmente buona parte delle domande riguardavano la tempesta che si è scatenatailSvb. "La domanda che ci siamo posti tutti in questa prima settimana è: come è potuto succedere?", ha detto, ribadendo che la Fed hato una revisione approfondita sulla attività di vigilanza condotta su Svb. "La vigilanza c'era. Eppure è accaduto - ha detto -. Il management Svb ha fallito gravemente. Non si sono messi a riparo dal rischio. Sappiamo che la banca ha assistito a un bank ...

