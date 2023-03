EY accelera servizi strategy and transactions con 5 nuovi partner in Italia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – In linea con la strategia globale di crescita e consolidamento dell’area strategy and transactions (sat), EY Italia annuncia l’ingresso negli ultimi due mesi di cinque nuovi partner: Alessio Agostinelli, Andrea Cacciapaglia, Nicola Cavallo, Francesco Sgobio e Vincenzo Tortorici. “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a cinque nuovi partner che ci aiuteranno ad accelerare la crescita di EY in Europa e Italia, potenziando la nostra presenza nelle aree di strategy, value creation e corporate finance. In questa fase di trasformazione per EY continuiamo a coniugare la crescita interna dei nostri professionisti, con l’inserimento di rilevanti profili dal mercato, facendo leva sull’attrattività del nostro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – In linea con la strategia globale di crescita e consolidamento dell’areaand(sat), EYannuncia l’ingresso negli ultimi due mesi di cinque: Alessio Agostinelli, Andrea Cacciapaglia, Nicola Cavallo, Francesco Sgobio e Vincenzo Tortorici. “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a cinqueche ci aiuteranno adre la crescita di EY in Europa e, potenziando la nostra presenza nelle aree di, value creation e corporate finance. In questa fase di trasformazione per EY continuiamo a coniugare la crescita interna dei nostri professionisti, con l’inserimento di rilevanti profili dal mercato, facendo leva sull’attrattività del nostro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : EY accelera servizi strategy and transactions con 5 nuovi partner in Italia: (Adnkronos) - In linea con la strategi… -