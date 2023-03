Eva Longoria produrrà la versione spagnola di Call My Agent

(Di giovedì 23 marzo 2023) L'attrice Evasarà coinvolta come produttrice e regista del remake spagnolo della serie franceseMy, ambientata nel mondo dello spettacolo. Evasarà coinvolta come produttrice delladella serieMy. Il progetto sarà frutto della collaborazione tra la casa di produzione francese Mediawan, Elefantec Global e UnbeliEVAble Entertainment, di proprietà dell'ex star di Desperate Housewives. Le fonti di Deadline sostengono che Evasarà coinvolta nel remake diMyin veste di produttrice e regista dei primi due episodi. L'attrice, in passato, ha già lavorato dietro la macchina da presa di vari show televisivi e ha recentemente diretto il ...

L'attrice Eva Longoria sarà coinvolta come produttrice e regista del remake spagnolo della serie francese Call My Agent, ambientata nel mondo dello spettacolo. Eva Longoria sarà coinvolta come ...