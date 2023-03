È morto a 87 anni Rolando Picchioni | per anni al timone del Salone del Libro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agri… - fanpage : Il record di Gennaro Cortese, calabrese di 72 anni, che oggi ha conseguito all’Università di Messina la sua settima… - GuidoDeMartini : ?? MORTO SUICIDA IL NUOTATORE SARDO ?? La terribile denuncia di Claudio Rais, il nuotatore sardo morto a 37 anni: “Il… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alessio era andato da poco a convivere con la fidanzata Jessica ?? - EnzoUrzo : RT @JohannesBuckler: Mi chiamavo Hector Pieterson e avevo solo 13 anni. E non sono morto inutilmente. Dopo quella proteste, iniziate il 1… -

leggi anche Aviaria, tre persone contagiate e un: c'è stato il salto di specie L'Ue opziona ...economici e di vite umane - tra i cittadini dopo le sofferenze passate negli ultimi treil ...... chiedendo 'la differenza in 5tra il contratto con la Roma e il contratto non concluso con ... arrivando persino a inserire una clausola che ' se fosse, l'integrazione sarebbe andata agli ...... sia IRES che IVA, per un importo complessivo, relativo agli2020 e 2021, di circa 30 milioni ...] Arenzano Cronaca Arenzano, uomo ritrovatoper strada: indagini in corso Posted on 19 Giugno ...

Bambino di 4 anni trovato morto nel canale Adigetto a Rovigo: fatale la caduta in acqua, il drammatico epilogo Virgilio Notizie

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - È morto nella notte Rolando Picchioni, politico, presidente del Salone del libro di Torino fino al 2015, avrebbe compiuto 87 anni a maggio. Nato a Como, si era laureato in ...Il bambino di 4 anni che, ieri pomeriggio, mercoledì 22 marzo, era scomparso a Villanova del Ghebbo (Rovigo) è stato trovato morto nel fiume Adigetto. I vigili del fuoco, che hanno proseguito nelle ...