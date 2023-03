CHE TEMPO CHE FA: BEN AFFLECK OSPITE D’ONORE È IL NUOVO COLPACCIO DI FAZIO (Di giovedì 23 marzo 2023) Il due volte premio Oscar Ben AFFLECK è l’OSPITE D’ONORE di “Che TEMPO Che Fa”. Fabio FAZIO risponde indirettamente alle voci che vedrebbero da una parte la sua cacciata dalla Rai per ordine del governo Meloni, dall’altra il suo addio volontario e dall’altra ancora uno stuolo di conduttori vicini alla destra pronti a prenderne il posto. Il grande attore nonché marito di Jennifer Lopez, con la quale compone una delle coppie più famose e invidiate del mondo, si racconterà a FAZIO domenica 26 marzo in prima serata e in esclusiva su Rai3. Il due volte Premio Oscar @BenAFFLECK domenica a @cheTEMPOchefa #ctcf pic.twitter.com/xxqb3etwiI — Fabio FAZIO (@fabFAZIO) March 23, 2023 Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 marzo 2023) Il due volte premio Oscar Benè l’di “CheChe Fa”. Fabiorisponde indirettamente alle voci che vedrebbero da una parte la sua cacciata dalla Rai per ordine del governo Meloni, dall’altra il suo addio volontario e dall’altra ancora uno stuolo di conduttori vicini alla destra pronti a prenderne il posto. Il grande attore nonché marito di Jennifer Lopez, con la quale compone una delle coppie più famose e invidiate del mondo, si racconterà adomenica 26 marzo in prima serata e in esclusiva su Rai3. Il due volte Premio Oscar @Bendomenica a @chechefa #ctcf pic.twitter.com/xxqb3etwiI — Fabio(@fab) March 23, 2023

