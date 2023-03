Calcio: Italia-Inghilterra, esordio in maglia azzurra con gol per Retegui (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - esordio con gol per Mateo Retegui con la maglia della nazionale Italiana. L'attaccante italoargentino segna la rete dell'1-2 per l'Italia all'11' del secondo tempo su assist di Marco Verratti, nel match delle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra, in corso allo stadio 'Maradona' di Napoli. Retegui, 23 anni, può giocare nella nazionale azzurra grazie ad un bisnonno Italiano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) -con gol per Mateocon ladella nazionalena. L'attaccante italoargentino segna la rete dell'1-2 per l'all'11' del secondo tempo su assist di Marco Verratti, nel match delle qualificazioni a Euro 2024 contro l', in corso allo stadio 'Maradona' di Napoli., 23 anni, può giocare nella nazionalegrazie ad un bisnonnono.

