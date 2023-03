(Di giovedì 23 marzo 2023) Fabrizionel corso di un suo intervento sulle frequenze di Radio24, è tornato a parlare dei casi arbitrali in Inter-Juventus con l’errore di Chiffi e del VAR. SENZA IMMAGINI – Fabrizioparla così dell’errore arbitrale in Inter-Juventus: «Si vede in maniera piuttosto evidente che il pallone cambia rotazione. La Juventus ha vinto meritatamente questa partita ma il gol convalidato è molto grave. Diventa unche non se non c’è l’immagine chiara il gol non è da convalidare. In realtà le immagini dicono chiaramente che il pallone cambia traiettoria e quello di Rabiot è un tocco di mano». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «VAR, abitudine adesso dire che mancano le immagini!» - - ClaraPorta4 : RT @mikkenburgh: @capuanogio Vorrei che fosse chiaro una cosa: Gli errori capitano, da una parte e dall'altra. Citando Biasin, l'errore può… - mikkenburgh : @capuanogio Vorrei che fosse chiaro una cosa: Gli errori capitano, da una parte e dall'altra. Citando Biasin, l'err… - infoitsport : Inter-Juve, Biasin: “Il VAR deve correggere le ingiustizie, non avallarle. E’ un alibi dire…” - IlBomma : Stanotte ho sognato che in sala Var per Inter Juve c'erano Ziliani Varriale e Pistocchi, in campo ad arbitrare Bias… -

La Juventus ha ottenuto un altro successo importante contro l'Inter in un match deciso dal gol di Kostic, nel quale non sono mancate le polemiche. Il giornalista di Libero, Fabrizio, è intervenuto a Calciomercato.it in onda su TvPlay e ha parlato proprio di quanto accaduto ieri sera nel confronto tra i bianconeri e i nerazzurri.a Tv Play: 'Quello che è successo nelle ultime settimane rappresenta delle ingiustizie''Se ildeve esistere solo in caso di matematica certezza, noi ci troveremo sempre davanti questi casi ...Non a caso un tifoso interista scrive: 'Cario, l'errore dell'arbitro e/onon è avvenuto al 90'. C'era una partita intera per recuperare, ma questa è l'Inter. Ora mi chiedo.. posto in ...

Biasin: «VAR, abitudine adesso dire che mancano le immagini!» Inter-News.it

Inter-Juventus, le discussioni sul mani di Rabiot proseguono: Var sotto accusa per la gestione dell’episodio Come al solito, Inter-Juventus non ha deluso le attese quanto a colpi di scena e strascichi ...L'ex arbitro Paolo Casarin si sofferma, sul "Corriere della Sera", a parlare di VAR dopo l'episodio accaduto in Inter-Juventus (presunto fallo di mano di Rabiot in occasione del ...