Milano, caos all'ufficio immigrazione di via Cagni: code, feriti e tensione (Di mercoledì 22 marzo 2023) È stato un gruppo di nordafricani a cercare di sfondare il cordone della polizia per tentare di guadagnarsi un posto, eludere la fila per riuscire ad essere tra coloro che potevano depositare i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 marzo 2023) È stato un gruppo di nordafricani a cercare di sfondare il cordone della polizia per tentare di guadagnarsi un posto, eludere la fila per riuscire ad essere tra coloro che potevano depositare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Milano, ancora caos all'ufficio immigrazione in via Cagni: resse, svenimenti, cariche di polizia - LaStampa : Milano, ancora caos all'ufficio immigrazione in via Cagni: resse, svenimenti, cariche di polizia - rep_milano : Milano, ancora caos all'ufficio immigrazione in via Cagni: resse, svenimenti, cariche di polizia - yusfabdllh : @DSantanche @LaVeritaWeb Caos passaporti 'Entro 10 giorni la soluzione' 7 feb 2023 - AD_italia : Una maison nel cuore di Milano che si è svelata nella sua bellezza. È qui che vive Paolo De Vivo, consulente di com… -