Ragusa Gli Aggetti di Gaetano Longo in mostra da Galleria Soquadro

Ragusa – Galleria Soquadro è lieta di inaugurare la stagione 2023 con la personale di pittura di Gaetano Longo "Aggetti", che aprirà al pubblico nella serata di sabato 25 Marzo dalle ore 18:30, presso i locali della Galleria in via Napoleone Colajanni 9, a Ragusa. Dopo l'apprezzata presenza dell'artista in alcune collettive passate della Galleria, questa volta Soquadro dedica a Longo un solo show, con l'intento di dare l'adeguato spazio di fruizione alle opere dell'artista catanese che conduce ormai da alcuni anni una ricerca stilistica di matrice analitica fatta di lunga osservazione, di sguardi intimi e azioni avvedute, che scaturiscono nella serie di dipinti selezionati per questa ...

