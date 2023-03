Disney Plus | svelata la data d’uscita di Spiriti dell’Isola

(Di martedì 21 marzo 2023) Nelle scorse ore,ha confermato lasulla sua piattaforma di Streaming di Gli, film di Searchligt Pictures plurinominato agli Oscar 2023 Il già ricchissimo catalogo di film diandrà ulteriormente ad espandersi con l’arrivo di una delle pellicole che ha ricevuto più nomination agli Oscar 2023 di quest’anno. Stiamo parlando de Gli, nato dalla regia di Martin McDonagh e che vanta, nel cast, nomi come quello di Colin Farrell (nominato come miglior attore protagonista), Brendan Gleeson, Kerry Condon e molti altri. Ben nove le nomination agli Academy Award, tra cui anche quella di Miglior Film, se non consideriamo anche le dieci nomination ai ...

Dopo la rivelazione della sinossi ufficiale di X - Men '97 , serie in arrivo sunell'autunno 2023, lo sceneggiatore Beau DeMayo ha confermato quale sarà l'antagonista principale della storia: Mister Sinister (conosciuto in Italia col nome di Sinistro). In particolare, ...Marvel modifica i piani di lancio per migliorare laofferta Marvel ha deciso di seguire l'esempio di DC Studios, modificando i suoi piani di lancio per migliorare la qualità dei progetti ...Dall'acclamato regista Martin McDonagh arriva in streaming all'interno del catalogo della piattaforma, un film unico con Colin Farrell e Brendan Gleeson protagonisti.

Come si legge in un comunicato stampa, i quattro episodi della serie, intitolata "Ed Sheeran: oltre la musica", "condurranno gli spettatori in un viaggio intorno al mondo, mostrando come un improbabil ...