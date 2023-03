Pensioni | in Francia la riforma di Macron passa per 9 voti Ma esplode la rabbia | 70 persone fermate a Parigi

(Di lunedì 20 marzo 2023) Per soli 9ladelle, in, diventa legge.la spunta per un soffio e il governo di Elisabeth Borne resta in sella. Ma pochi minuti dopo il responso del Parlamento,la: la maggioranza del Paese non accetta il responso parlamentare che aumenta l'età minima per la pensione da 62 a 64 anni

Martedì l'incontro con Macron La riforma delle pensioni in Francia "è considerata come adottata", ed è quindi legge. È quanto ha affermato la presidente dell'Assemblea Nazionale, dopo che è stata respinta la mozione di sfiducia. Una 'moltitudine' di manifestazioni spontanee, non indette dai sindacati, sono attualmente in corso in Francia, dopo l'adozione della contestata riforma delle pensioni di Emmanuel Macron.

Proseguono sempre più accese le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni. Sono almeno 101 i fermi di polizia scattati questa sera a Parigi nell'ambito delle proteste scoppiate in tutta la Francia dopo l'adozione della riforma delle pensioni.