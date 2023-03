Cori antisemiti in curva Nord durante il derby Lazio-Roma, la denuncia di Ruth Dureghello (Di lunedì 20 marzo 2023) Ancora Cori antisemiti in curva Nord allo stadio Olimpico, intonati dagli ultras della Lazio durante il derby contro la Roma: "In sinagoga vai a pregare, e ti farò sempre scappare". La denuncia è della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che scrive in un tweet: "Una curva intera che canta Cori antisemiti, un 'tifoso' in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?" Leggi su lastampa (Di lunedì 20 marzo 2023) Ancorainallo stadio Olimpico, intonati dagli ultras dellailcontro la: "In sinagoga vai a pregare, e ti farò sempre scappare". Laè della presidente della comunità ebraica di, che scrive in un tweet: "Unaintera che canta, un 'tifoso' in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierofassino : Ieri sera, dentro uno stadio, cori antisemiti e simboli nazisti. Manifestazioni squallide e inaccettabili che le au… - LaStampa : Cori antisemiti in curva Nord durante il derby Lazio-Roma, la denuncia di Ruth Dureghello - ultimora_pol : Cori antisemiti durante il derby di Roma, il ministro Abodi: 'Impossibile fare finta di nulla, farò la mia parte'.… - cspatafora : RT @dureghello: Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempr… - indri_susanna : RT @Anpinazionale: Il Presidente #ANPI: 'Leggo di cori antisemiti all’Olimpico e di un sedicente tifoso con la scritta Hitlerson 88 sulla m… -