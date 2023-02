Covid oggi Lazio | 648 contagi e 5 morti | a Roma 374 casi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono 648 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 8 febbraio. Si registrano inoltre altri 5. I nuovisono 374.nel“su 1.679 tamponi molecolari e 7.326 tamponi antigenici per un totale di 9.005 tamponi, si registrano 648 nuovipositivi (-404), sono 5 i decessi (stabili), sono 535 i ricoverati (-23), 22 le terapie intensive (+2) e +933 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,1%”, sottolinea la Regione. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del. Asl1: sono 124 i nuovie 2 i decessi; ...

Il tasso di incidenza delin Campania scende al 3,9 per cento con una flessione di circa un punto percentuale rispetto a ieri. È quanto emerge dai dati diffusi con il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus ...

Altri 153 casi di Covid sono stati rilevati in Sardegna. Negli ultimi tre giorni, precisa la Regione: l’incremento tiene infatti conto anche dei contagi relativi al 28 e 29 gennaio. Per la precisione… ...Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,1%. I casi a Roma città sono a quota 374. Oggi nel Lazio su 1.679 tamponi molecolari e 7.326 tamponi antigenici per un totale di 9.005 tamponi, si registrano ...