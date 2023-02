Ucraina | Lula rifiuta invio di armi | preferendo guerra a povertà

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il presidente del Brasile, fresco di insediamento, ha risposto picche al cancelliere tedesco Olaf Scholz, in missione ad inizio settimana in Sudamerica L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Ucraina ultime notizie. Biden: «Discuterò con Zelensky l’invio di nuove armi» Il Sole 24 ORE

Ucraina, Biden boccia la fornitura di caccia F-16 a Kyiv Vatican News - Italiano

Biden: gli Usa non forniranno aerei F-16 all'Ucraina. Macron invece apre all'invio di caccia - Scholz: perché inizino colloqui di pace la Russia deve ritirarsi - Scholz: perché inizino colloqui di pace la Russia deve ritirarsi RaiNews

Lula, no armi all'Ucraina: «La nostra unica guerra è contro la povertà» Il Manifesto

Guerra Ucraina, Lula decide stop alle munizioni per i carri armati per non irritare Mosca ilmessaggero.it

“Oggi ne sono consapevole, lo dirò forte e chiaro: questo cittadino ha preparato un colpo di stato. Bolsonaro si rifugia negli USA. Nel frattempo, Bolsonaro ha chiesto un visto di sei mesi per restare ...Autobomba esplode a Enerhodar, un morto. Un bombardamento russo nelle prime ore del mattino ha colpito abitazioni private nella città di Barvinkovo, facendo due vittime. Secondo l’intelligence ucraina ...