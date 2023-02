(Di venerdì 3 febbraio 2023)ha fatto preoccupare gli autori e i fan in seguito a unche lo ha portato inper un improvviso intervento. Ecco cosa è successo e come ha reagito ai commenti della stampa.è tra i conduttori più importanti della televisione italiana e nel tempo si è distinto fra gli altri per la sua capacità di coinvolgere il pubblico attraverso programmi sia di intrattenimento che di approfondimento, che in diversi casi hanno costituito delle vere e proprie novità. Accanto a lui da molti anni c’è l’immancabile Luca Laurenti, musicista ma anche spalla che lo segue ancora oggi con il pre serale Avanti un altro.è un uomo di grande cultura un professionista dal grande talento e ciò si è visto negli ...

Così come per 15 anni ho avuto come dirimpettaio Gerry Scotti con loro c'è una grande amicizia, grande rispetto professionale, che va al di là del lavoro. Non le viviamo mai come sfide.E non lo dico come un complimento in questo caso.>> Non ci va piano, anzi rincara la dose tenendo in considerazione lo stesso legame di parentela della donna con il famoso conduttore: <<...

Juventus, l’attacco di Bonolis: “Ringrazino il cielo per 15 punti di penalizzazione” Mediagol.it

Bonolis: ‘Sempre loro, alla Juve non basta il -15, deve arrivare la bastonata’ ilBianconero

Bonolis: «Non basta il -15 alla Juve, la bastonata deve arrivare» Juventus News 24

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dove vive la coppia: casa da sogno Newsby

Paolo Bonolis, l'improvviso malore e il ricovero in ospedale | Condizioni di salute Fortementein.com

In occasione di un'intervista, Sonia Bruganelli ha parlato della malattia di sua figlia svelando quali sono oggi le sue condizioni di salute ...Francesca Brambilla ha tutto per poter essere considerata come una delle donne più belle d'Italia, con il suo splendore che incanta.