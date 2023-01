Attacco a Bruxelles | tre feriti | uno è molto grave

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tre persone sono rimaste ferite, di cui unamente, in uncon un coltello nel tardo pomeriggio di ieri a, in una stazione della metropolitana. E' il nuovo bilancio fornito dalla polizia belga, che ha arrestato l'aggressore.Dopo aver inizialmente segnalato un solo ferito, la polizia federale ha riferito ad Afp che un totale di tre persone sono rimaste ferite nell', una delle quali versa "in condizioni critiche". Secondo una fonte a conoscenza della vicenda, la persona arrestata "era già nota per precedenti psichiatrici". L'attentato è avvenuto intorno alle 18 nella stazione della metropolitana Schuman, situata a poche decine di metri dalla sede della Commissione europea e del Consiglio europeo.

, terrore in metropolitana:a colpi di coltello DUE MILIONI ALL'ANNO Bryan Johnson, 45 anni, e la sfida al tempo: quanti anni dimostra in collaborazione con il cesvi Ucraina, i ...AGI - Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, nell'con coltello avvenuto intorno alle 18 nella stazione metro di Schuman, nel quartiere europeo a. È l'ultimo bilancio che la polizia ha fornito ad Afp. Secondo una fonte a conoscenza ...

Bruxelles, attacco con coltello a stazione metro vicino sedi Ue Adnkronos

Bruxelles, aggressione con coltello nella metro vicino alle istituzioni Ue: tre feriti, uno è grave TGCOM

Bruxelles, terrore in metropolitana: attacco a colpi di coltello TGCOM

Terrore a Bruxelles, attacco a colpi di coltello nella metro delle sedi Ue Il Tempo

Bruxelles, attacco col coltello in metro. Preso l'aggressore: «Ha tentato di colpire una donna» ilmattino.it

C'è stato un accoltellamento nella metro delle istituzioni Ue a Bruxelles, che ha provocato 3 feriti per cause non chiare.Ascolta l'articolo Una persona è stata ferita in un attacco con coltello nella stazione Schuman della metro di Bruxelles, quella delle sedi dell’Unione Europea. Lo riferisce la ‘Derniere Heure’, che ...