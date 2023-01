Caso Skriniar | Inzaghi rompe il silenzio | l’ha detto in diretta!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dubbi e questioni ancora da risolvere per l’Inter soprattutto riguardo al mercato ed al destino di Milan, fino a qualche mese fa perno della difesa nerazzurra, oggi con un piede fuori dalla porta. Dopo la gioia per aver ritrovato il successo in campionato contro la Cremonese dunque, a Simoneai microfoni di Dazn sono state chieste notizie circa il futuro del centrale slovacco. MilanFC Inter mercato Le parole disuL’allenatore dell’Inter dopo la vittoria esterna con la squadra di Ballardini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sudovete chiedere a Marotta e ad Ausilio, Milan è un grandissimo professionista che si allena al massimo, io mi concentro sul campo”. Parole poco chiarificatrici dunque, mentre stando a quanto si ...