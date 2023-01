Ladri in casa di Floro Flores | la risposta ironica dell'ex attaccante

...e l'utilità del bonus sicurezza è quello di rendere le abitazioni degli italiani a prova di. ... Stanno prendendo sempre più piede i sistemi di monitoraggio a distanza della, i rilevatori di ...Lamessa a soqquadro, i cassetti svuotati, disordine per ogni dove. E le scatole di gioielli, ... Antonio Floro Flores, che ha trovato il suo appartamento di Udine svaligiato dai. Per l'ex ...Giornata da dimenticare per il tecnico che fino a poche settimane fa era alla guida dell'Angri: "Spero facciate buon uso di quanto rubato" ...Torna l'incubo furti nel Vallo di Diano. Due colpi, almeno finora accertati, nella giornata di ieri a Monte San Giacomo. Uno non è andato a buon fine - come riporta Unotv - in quanto ...