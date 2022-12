Uomini e Donne | Maria De Filippi perde le staffe e inveisce contro Armando | ‘Abbassa la cresta | ma credi di essere…’

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 31 dicembre 2022)regalerà parecchi colpi di scena nel mese di gennaio 2023. Le anticipazioni sullo show dei sentimenti raccontano che la conduttriceDefarà una bella ramanzina a Riccardo Guarnieri per i suoi atteggiamenti poco carini nei confronti della dama Gloria. In seguito, la moglie di Maurizio Costanzo se la prenderà di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Temptation Island: Gemma Galgani sbarca all’isola, per consolare Ida Platano: anticipazioni seconda puntataanticipazioni nuove puntate, Alessandro mette Gemma nella friendzone: ‘Ti vedo solo come un’amica’, anticipazioni 2023: Federico fa piangere Carola, ...