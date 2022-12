Un minuto di raccoglimento per ricordare Pelè

Sky Sport

Durante ildi, il brasiliano ha alzato la maglietta, mostrando la cannottiera con su scritto 'Descansa en paz Pelé', ovvero 'Riposa in pace Pelé'. Ecco le immagini.Nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa - incontro apertosi con undi, su richiesta del presidente dei giornalisti di Salerno, Enzo Todaro, per il giornalista dall''... Serie A, minuto di raccoglimento durante la 16^ giornata in memoria di Pelé Prima dell'inizio del match di Premier League contro il Wolverhampton, l'attaccante del Manchester United, Antony, ha voluto rendere omaggio alla leggenda, sua connazionale, Pelé.Minuto di silenzio previsto anche per le amichevoli Alla ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio, la Serie A ricorderà Pelé prima dell’inizio delle gare. Un minuto di raccoglimento, previsto ...