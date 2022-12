Napoli 2022 | un anno di emozioni | con la voce di Repice è da brividi

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilchiude l’in testa alla classifica di Serie A, in rete spunta un video di Francescocon i gol degli azzurri.protagonista assoluto del, per le inseguitrici sarà dura contrastare gli azzurri. La formazione di Spalletti ha 8 punti di di vantaggio sul Milan, ben 10 sulla Juventus e 11 sull’Inter che il 4 gennaio sfida gli azzurri allo stadio San Siro. Undiintense quelle delche nelche vengono racchiuse in un video di Francesco, noto radiocronista di Radio Rai che racconta sempre con grande passione le gesta dei calciatori sul terreno di gioco. L'articolo proviene da Calcio, notizie su ...

SSC Napoli

. "Ogni lavoro è dignitoso, basta farlo con onestà. Non vedo cosa ci sia di strano". Gaia Ristaldi, da Casalnuovo di, punta alla laurea magistrale in Scienze criminologiche, a Bologna, con in tasca una triennale in sociologia conseguita alla "Federico II" nel capoluogo partenopeo. Le manca solo la tesi, sul ......Ieri intanto l'Inter ha festeggiato il ritorno di Lautaro Martinez da campione del mondo alla Pinetina ("Sono molto felice di essere tornato a lavorare con la squadra") che il 4 gennaio con il... Napoli, report allenamento 31 dicembre – SSC Napoli Questa iniziativa ci consente di proseguire nel nostro impegno per offrire al territorio un contributo sempre più qualificato e qualificante, non solo in termini economici, ma anche sociali, ambiental ...Il presidente dei partenopei, tramite un tweet sul suo profilo ufficiale, ha fatto i complimenti alla squadra attualmente capolista in Serie A ...