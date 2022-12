Meloni punta a vincere anche le regionali | approfittando dell’opposizione sonnambula

Leggi su linkiesta

(Di sabato 31 dicembre 2022) Se le opposizioni varie, e soprattutto eventuali, non si daranno una mossa fin dalle elezionidi febbraio saranno destinate a vagare come anime morte e farsi sfilarela Costituzione da sotto il naso (almeno nella parte che riguarda l’assetto istituzionale). Riceveranno da qui alla fine della legislatura due pugni in rapida successione, un classico uno-due fatto da semipresidenzialismo e autonomia differenziata da stendere al tappeto pure un toro. E a loro che sono pugili suonati bastameno. Non male il semipresidenzialismo, non altrettanto il secondo, l’autonomia regionale nella versione nordista voluta dal ministro Roberto Calderoli – su diktat dei governatori Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana – che ha già inviato il disegno di legge a Palazzo Chigi per accelerare l’iter: i leghisti non vogliono ...