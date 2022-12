Globalist.it

Lo scrive su Twitter il ministro degli esteri ucraino, Dmytro. 'La Russia deve essere espulsa dal suo seggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha sempre occupato illegalmente',...Il ministro degli Esteri Dmytro, dopo il nuovo attacco missilistico russo contro l'Ucraina, ha definito "Barbarie insensata. ...come si manifesta il terrorismo russo di Capodanno', ha ... Kuleba: “Ecco come Putin festeggia il Capodanno, uccidendo gli ucraini” Kiev: "A Mosca serviranno 10 anni per ricostruire la sua forza militare". Gli aerei russi hanno bombardato località situate nella regione ucraina di Sumy ...Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina raccontano di una nuova esplosione nella base di Engels provocata da un drone ucraino.