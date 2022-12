Il 2022 dell' Nba è stato un ritorno alla normalità

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il’Nba si è congedato nel modo più spettacolare possibile, con quello che in una partita di basket sarebbeun game-winner a pochi secondi dsirena. Le tanto attese partite natalizie non hanno deluso le aspettative, anzi, e il punto esclamativo èil clamoroso epilogo di Denver-Phoenix, firmato da Aaron Gordon (poi sono arrivati i 60 punti di Luka Doncic): Le partite del Christmas Day sono il punto di congiunzione tra un’annata significativa per la lega e diversi suoi protagonisti, e un 2023 che si presenta con una prima priorità in agenda: il rinnovo’attuale accordo di Contrattazione Collettiva (Cba). Questi dodici mesi hanno rappresentato il definitivo, dopo due logoranti ...