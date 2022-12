Cristina D’Avena | dopo il successo arriva l’incolmabile vuoto | “É tutta colpa mia” | non si torna più indietro

Leggi su howtodofor

(Di sabato 31 dicembre 2022) Siamo abituati a vederesempre sorridente mentre porta allegria nelle case degli italiani. In realtà però, dietro il suo sorriso, si nasconde una grande mancanza, trasformatasi in sofferenza. Ne ha parlato in un’intervista molto intima, ecco cosa ho detto.nasce a Bologna nel 1964 e la sua carriera inizia in tenerissima età: aveva solo tre anni e mezzo quando ha cantato per la prima volta Il valzer del moscerino allo Zecchino d’oro.quella canzone la sua carriera prende il volo e continuerà per più di quarant’anni. Incide la sua prima sigla per un cartone animato nel 1981. Tutti la conosciamo per essere la cantante delle sigle dei cartoni animati. Tra le più celebri canzoni c’è sicuramente quella dei Puffi o Kiss me Licia. Riguardo la sua vita ...