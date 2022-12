Covid | 2022 addio con lo ‘spettro’ della Cina e di Gryphon

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilsi è aperto con un’ondata di, Green pass e mascherine obbligatorie anche all’aperto. L’anno si chiude con l’obbligo di indossarle solo in ospedali e Rsa, e bollettini settimanali a scandire l’andamento del virus mentre latorna in copertina per l’impennata di contagi e la variantefinisce sotto i riflettori. A gennaio Omicron 2 muoveva i suoi primi passi (il suo exploit sarà a marzo). A dicembre si contano oltre 500 discendenti Omicron e oltre 60 ricombinantivariante più longeva di Sars-CoV-2 – che ha portato alle stelle i numeri toccati nei picchi precedenti – e la dominante Omicron 5 è insidiata in particolare da due di loro, a cui i social hanno attribuito nomi altisonanti: Cerberus (BQ.1) soprattutto, ma anche(XBB) è ...

Fanpage

Prime pagine dei giornali 31 dicembreDi seguito le prime pagine dei principali quotidiani italiani per il giorno 31 dicembre. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE PRIME PAGINE Repubblica Stampa Fatto Quotidiano Sole 24 Ore Giornale Verità Libero Domani Messaggero Avvenire Corriere dello Sport Tuttosport ...Continuano a calare i casiin Italia, anche se meno delle scorse settimane, e torna a scendere anche il numero dei decessi. Lo rileva il bollettino settimanale del ministero della Salute , ... I sintomi Covid di Gryphon e delle sottovarianti Omicron aggiornati a dicembre 2022 Chiude, a Casalecchio, l’ultimo hub vaccinale allestito contro il Covid. Ma lo spazio all’interno del capannone resterà comunque attrezzato ancora per qualche mese. "Un po’ per scaramanzia", commenta ...Si stanno rincorrendo in questi ultimi giorni molti allarmismi su un ritorno di fiamma della pandemia, oltre a preoccupate narrazioni a proposito delle analogie con quanto accaduto a inizio 2020. Eppu ...