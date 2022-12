C’è stato un incendio in una comunità per minori stranieri nella provincia di Udine | una persona è morta

Orizzonte Scuola

'Stiamo monitorando attentamente la situazione - spiega - Era giàannunciato che ci sarebbeun problema in questo periodo'. 'Siamo verso l'inverno, le temperature sono più basse, quindi ...L'uomo èquindi indagato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, aggravata dall'aver conservato droghe all'interno del carcere: una contestazione che, per la Procura, riguarda anche ... Draghi: “È stato difficile riaprire le scuole, mi hanno paragonato a Bolsonaro, ma non c’è stata nessuna catastrofe sanitaria”