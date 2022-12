Capodanno a Napoli | festa e risate al Plebiscito con Peppe Iodice | Belen e Stefano De Martino

La Repubblica

Tragedia ad Afragola , in provincia di, a poche ore dalla fine del 2022. Un 37enne, Luigi Mocerino - già noto alle forze dell'ordine - è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel centro della città del Napoletano. Dalle prime ...Un uomo è stato ucciso poco fa a colpi di arma da fuoco nel centro di Afragola, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri . Nell'agguato, avvenuto verso le 18:30 di sabato 31 dicembre, è morto un uomo di 38 anni, che è stato colpito mentre stava entrando in una salumeria. ... Capodanno, Peppe Iodice: "L'allegria stasera sul palco per traghettare Napoli verso il 2023" Festa grande a Napoli per l'arrivo del 2023: gran mattatore del Plebiscito Peppe Iodice, straordinario protagonista del Peppy night di Capodanno. Con lui sul palco nella ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...