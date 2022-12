Capitone fritto alla napoletana | semplice e super saporito

Leggi su vesuvius

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilè una vera squisitezza, preparatelo durante le festività natalizie e farete leccare i baffi a tutti Molti partenopei per il cenone di Natale cucinano il, una tradizione nata in passato come gesto scaramantico per scacciare il male e ingraziarsi il nuovo anno. Si tratta di una ricetta moltoda preparare che non richiede una lunga preparazione e nemmeno troppi ingredienti. Seguendo i vari passaggi spiegati passo dopo passo il risultato finale conquisterà il palato di tutti. Se non lo avete preparato per il cenone di Natale potete cucinarlo per quello di Capodanno o durante una cena con amici e familiari durante le festività natalizie. Con il suo gusto...